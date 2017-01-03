Самый дешевый "Оливье" по России - в Мордовии

Эксперты Союза агропромышленников России подсчитали, в каких регионах России приготовление культового салат "Оливье" обходится дороже всего, а в каких – наиболее дешево. В последнюю категорию попала Мордовия.

Согласно рейтингу, традиционный новогодний салат обошелся жителям региона-13 дешевле всех в России - всего в 182,91 рубля. Стоимость блюда высчитывалась исходя из цены его ингредиентов, а за основу был взят привычный набор продуктов: картофель, вареная колбаса, яйца, морковь, лука, свежий огурец, яблоки, зеленый горошек и майонез.

Самым дорогим оливье стал для Чукотского автономного округа — 526,76 рубля. В среднем же по России салат подорожал на 2,18%.

Источник: apsr.ru