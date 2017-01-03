В Мордовии ищут водителя, который насмерть сбил 20-летнего парня

В ночь на 2 января в Большеберезниковском районе Мордовии произошло смертельное ДТП. Инцидент случился в селе Старые Найманы, где неизвестный водитель на неустановленной машине сбил 20-летнего пешехода.

Виновник аварии мгновенно скрылся с места происшествия. Пострадавший парень скончался.

"В настоящее время приняты меры розыска виновника ДТП. Если вам что-либо известно о данном происшествии, сообщите все имеющиеся данные в дежурную часть ГИБДД по телефону 24-64-09 или 002". – сказано в сообщении МВД по РМ.

Как сообщалось ранее, в Рузаевском районе произошло ДТП. Инцидент случился на 26 километре трассы Рузаевка-Ковылкино, где шофер ВАЗа выехал на "встречку" и врезался в "Ауди".

Источник: 13.мвд.рф