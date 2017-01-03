Первого ребенка Саранска в 2017 году назвали Кириллом

Первым новорожденным 2017 года в Саранске стал мальчик, которого назвали Кирилл. Малыш родился 1 января в 9:25 утра. Его рост – 51 см, вес – 620 грамм.

В семье Анны и Владимира Симакиных это уже второй ребенок. Первому сыну пары, Максиму, уже 3 года.

"В родильный дом на Химмаше меня увезли 31 декабря, можно сказать, из-под елки и под бой курантов. Для меня это было неожиданно, я думала, что буду рожать 3 января. Но схватки начались в 2 часа ночи 1 января, а в 9:25 появился на свет мой малыш", - рассказала счастливая мама.

Как сообщалось ранее, за 11 месяцев 2016 года в Мордовии на свет появилась 51 двойня и одна тройня. Такие данные сообщила начальник Управления ЗАГС администрации Саранска Татьяна Куприянова.

Источник: izvmor.ru