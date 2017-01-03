В Саранске хулиганы выбили стекло у автомобиля, но ничего в нем не нашли

В одном из районов Саранска хулиганы выбили стекло у автомобиля и вскрыли его с целью поживиться чужим добром. Видимо, таковы последствия Нового года и бесконечного веселья, от которого у воришек проснулась храбрость.
Судя по всему, ничем поживиться им не удалось. Теперь преступников ищет полиция.
Как сообщалось ранее, в ночь на 2 января в Большеберезниковском районе Мордовии произошло смертельное ДТП. Инцидент случился в селе Старые Найманы, где неизвестный водитель на неустановленной машине сбил 20-летнего пешехода.
Виновник аварии мгновенно скрылся с места происшествия. Пострадавший парень скончался.
Источник: izvmor.ru