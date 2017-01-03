В Мордовии столкнулись ГАЗ и МАЗ: есть пострадавший

В Рузаевском районе произошло ДТП.

Инцидент случился на 303 километре трассы Н. Новгород – Саратов, где "ГАЗ-2784Е8" въехал в МАЗ с полуприцепом.

В результате ДТП водителю ГАЗа понадобилась помощь медиков.

Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.

Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.

Источник: Госавтоинспекции Мордовии