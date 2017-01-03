Жительницу Саранска "развели" на 10 тысяч рублей

В МВД Мордовии обратилась уроженка Саранска с заявлением о мошенничестве.

Пострадавшая рассказала полицейским, что она решила приобрести в интернете планшет. Вбив в поисковую строку нужную модель, она обнаружила веб-сайт с низкими ценами. Связавшись с менеджером магазина и обговорив сроки доставки, пострадавшая заказала гаджет, перечислив стопроцентную предоплату в размере 9 тысяч 550 рублей.

Товар так и не пришел в указанный срок. По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в 26-летняя уроженка Саранска, являясь активным пользователем общественных сетей, получила известие от собственной подруги. Просьба о перечислении средств в долг не показалась девушке странной, и она осуществила перевод 4 тысяч рублей на указанный счет.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия