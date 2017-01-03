"Новогодняя фантазия" саранских школьников украсит библиотеку имени А.С. Пушкина

В Саранске состоялся конкурс Новогодних праздников.

В конкурсе участвовало около 260 творческих работ, изготовленных руками саранских школьников.

В конкурсе блеснули талантами учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений Саранска, многие трудились персонально, другие – коллективно, третьим в создании их творений помогали родители. Подобная свобода дала возможность умельцам использовать разнообразные художественные техники для олицетворения разнообразных уникальных идей.

Команде авторитетного жюри, расценивавшей произведения конкурсантов по 4 номинациям – "Новогодняя флористическая композиция", "Рождественская сюжетная композиция", "Новогодняя елка", "Символ года". Эксперты особенно отметили наиболее удачные работы, изготовленные учащихся с школ №№ 8, 24, 39, 4, 30, 33, 6, 9, 22, 18, 11, 43, 32, Луховского лицея и Ялгинской школы.

Торжественное награждение призеров состоится уже после зимних каникул. А вот увидеть "Новогоднюю фантазию" саранских школьников любой желающий может в удобное время уже сейчас и до конца января на выставке, разместившейся в фойе национальной библиотеки имени А.С. Пушкина.

Источник: izvmor.ru