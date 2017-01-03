В Саранске студент на "Логане" сбил пенсионерку на пешеходном переходе

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился улице Саранской, где студент на "Логане" совершил наезд на пожилую женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пенсионерку с различными травами госпитализировали.

Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.

Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.

Источник: Госавтоинспекции Мордовии