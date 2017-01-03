В Мордовии сгорел "Валдай"

В Чамзинском районе произошел пожар.

Инцидент случился на 1-м километре объездной дороги на Ульяновск, где загорелся грузовой "Валдай".

Сначала водитель автомобиля самостоятельно пытался потушить машину с помощью огнетушителя, но поняв, что не справится с огнем, вызвал огнеборцев. Однако к их приезду грузовик полностью сгорел.

На данный момент выясняется причина произошедшего.

Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.

Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ