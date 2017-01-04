В Саранске задержали мужчину, подозреваемого в краже алкогольной продукции из магазина

На пульт централизованной охраны поступил сигнал о том, что в одном из магазинов по улице Войнова сработала тревожная кнопка.

На место происшествия выехали сотрудники МВД вместе с группой задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Через 10 минут, благодаря оперативным действиям работников правоохранительных органов, по указанным потерпевшей приметам, подозреваемый был задержан неподалеку от места правонарушения. Им выявился 30-летний житель Химмаша. При досмотре у него были выявлены и изъяты 3 бутылки с алкогольной продукцией.

Определено, что фигурант правонарушения, пройдя к стеллажам с алкоголем, взял товар и спрятал его под курткой. Но его действия были замечены торговцем, которая вовремя нажала на тревожную кнопку.

В содеянном гражданин сознался, пояснив свои действия финансовыми трудностями. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дело.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия