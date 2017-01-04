В Мордовии иномарка слетела в кювет: пострадала 9-летняя школьница из Санкт-Петербурга

В Рузаевском районе произошло ДТП.

Инцидент случился на магистрали Н. Новгород – Саратов, где шофер "Тойоты" не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП пострадала 9-летняя школьница из Санкт-Петербурга, находившаяся в салоне иномарки.

Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.

Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.

Источник: Госавтоинспекции Мордовии