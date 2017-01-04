В Саранске задержали мужчину с марихуаной

На территории Мордовии продолжается активная работа по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Так, в процессе оперативных мероприятий работниками полиции задержан ранее судимый уроженец Саранска. При личном досмотре у мужчины найден и изъязвят полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения.
По итогам экспертизы определено, что изъятое является наркотическим средством "марихуана", общей массой 7,8 граммов.
Гражданин пояснил, что собрал наркотик на поле в летний период для личного употребления. В отношении задержанного лица возбуждено уголовное дело.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия