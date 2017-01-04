Более 1000 жителей Мордовии приняли участие в акции "Дедом Морозом может стать каждый"

Студенческий совет МГУ им. Огарева провел традиционный новогодний благотворительный проект "Дедом Морозом может стать каждый".

Студенты факультетов и вузов посетили детские дома и интернаты Мордовии и соседних областей и вручили ребятам именно те подарки, о которых они просили в письмах Деду Морозу.

Стать новогодними волшебниками желали свыше тысячи жителей Мордовии — именно столько подарков для детей было подготовлено в ходе акции. Организаторы проекта собрали все без исключения подарки, подготовленные участниками, и вручили их ребятам в детских домах на новогодних праздниках.

Источник: mordovmedia.ru