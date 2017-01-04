Жительница Саранска отдала мошенникам 7 тысяч рублей

В МВД Мордовии обратилась уроженка Саранска с заявлением о мошенничестве.

Как разъяснила пострадавшая, она выложила объявление о реализации газовой плиты в интернете. Пострадавшей позвонил покупатель и предложил перечислить предоплату за товар, попросив продиктовать номер банковской карты и прочие персональные сведения. Девушка выполнила все условия и выявила, что лишилась свыше 7 тыс. рублей, которые правонарушитель перевел на свой счет.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлено, что номер абонента зарегистрирован в Москве. По данному факту проводится проверка. Розыск подозреваемых продолжается.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия