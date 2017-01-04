В Мордовии "Опель" протаранил "Рено"

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился в поселке Чамзинка, где автоледи на "Опеле" не справилась с управлением и выехала на "встречку" и протаранила "Рено".

В результате ДТП пострадали обе автоледи иномарок. По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.

Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.

Источник: Госавтоинспекции Мордовии