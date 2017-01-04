Роспотребнадзор выявил сотни пузырьков с опасными лосьонами в Мордовии

Сотрудники Роспотребнадзора проверили 5 объектов торговли на территории Мордовии.

Сообщается, что в одном из магазинов обнаружено 27,4 литра продукции, запрещенной к продаже. В их числе оказались 170 единиц лосьона косметического "Боярышник", емкостью 100 миллилитров, с содержанием спирта 75 %, 104 штуки лосьона " Медовый", емкостью 100 миллилитров, с содержанием спирта 75%. Все данная продукция арестована.

В адрес ООО направлено уведомление о явке для составления протокола об административном правонарушении. Теперь индивидуальный предприниматель заплатит крупный штраф.

Источник: izvmor.ru