В Мордовии столкнулись ВАЗ и "Приора": есть пострадавшие

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился в Лямбирском районе, где шофер на ВАЗе врезался в "Приору".

В результате столкновения пострадали две пассажирки "Приоры", в том числе 11-летняя девочка. Пострадавшие были госпитализированы. Водители трезвые.

Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.

Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.