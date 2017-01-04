В Мордовии нашли «любителя» женских сумок

В МВД Мордовии обратилась 34-летняя уроженка Саранска с заявлением о краже сумочки.

По словам пострадавшей, она проводила время в одном из развлекательных учреждений города. При себе женщина имела сумочку, в которой находились документы и деньги. Женщина отлучилась всего на несколько минут, оставив личные вещи без присмотра, чем и воспользовался правонарушитель, который также находился в кафе.

Похитив аксессуар, мужчина скрылся в неизвестном направлении.

Позже, в результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Похитителем выявился 30-летний гражданин.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия