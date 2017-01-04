ДТП в Мордовии: есть пострадавшие

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился в Рузаевском районе, где житель Курской области на автофургоне протаранил "Шевроле Нива" под управлением мужчины из Пензенской области.

В результате ДТП пострадала пассажирка внедорожника, которая была госпитализирована в Рузаевскую ЦРБ.

Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.

Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.

Источник: Госавтоинспекции Мордовии