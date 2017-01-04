В Саранске на Рождество ограничат движение транспорта

В Саранске 6 и 7 января ограничат движение и исключат парковку всех видов транспорта.
Ограничение будет действовать с 7:00 6 января до 2:00 7 января.
Ограничения затронут следующие улицы:
- Большевистскую и Демократическую на участках от Коммунистической до Советской;
- Красноармейскую от Саранской до Советской;
- М. Расковой от Ульянова до Попова.
Исключение составят спецмашины.
С 7 часов 6 января до 2 часов 7 января исключается парковка всех видов транспорта по следующим адресам:
- ул. Советская (в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова);
- ул. Большевистская (в районе здания Мордовский РФ АО "Россельхозбанк");
- ул. Советская (в районе ТЦ "РИО");
- на территории, прилегающей к храму Казанской иконы Божией Матери (по ул. Коваленко);
- территории, прилегающей к Никольскому храму (по ул. Волгоградской).
С 7 часов до 21 часа 7 января запрещается парковка по ул. Советской (в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова), ул. Большевистской в районе здания Мордовский РФ АО "Россельхозбанк") и ул. Советской (в районе ТЦ "РИО").
Источник: izvmor.ru