В Саранске на Рождество ограничат движение транспорта

В Саранске 6 и 7 января ограничат движение и исключат парковку всех видов транспорта.

Ограничение будет действовать с 7:00 6 января до 2:00 7 января.

Ограничения затронут следующие улицы:

- Большевистскую и Демократическую на участках от Коммунистической до Советской;

- Красноармейскую от Саранской до Советской;

- М. Расковой от Ульянова до Попова.

Исключение составят спецмашины.

С 7 часов 6 января до 2 часов 7 января исключается парковка всех видов транспорта по следующим адресам:

- ул. Советская (в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова);

- ул. Большевистская (в районе здания Мордовский РФ АО "Россельхозбанк");

- ул. Советская (в районе ТЦ "РИО");

- на территории, прилегающей к храму Казанской иконы Божией Матери (по ул. Коваленко);

- территории, прилегающей к Никольскому храму (по ул. Волгоградской).

С 7 часов до 21 часа 7 января запрещается парковка по ул. Советской (в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова), ул. Большевистской в районе здания Мордовский РФ АО "Россельхозбанк") и ул. Советской (в районе ТЦ "РИО").

Источник: izvmor.ru