В Саранске объявили в розыск водителя, сбившего пешехода на улице Ботевградская

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на ул. Ботевградская, где неизвестный за рулем "ВАЗ-2110" темного цвета, сбил молодого человека, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

После ДТП водитель скрылся с места происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии обращаются ко всем, кому что – либо известно о данном инциденте, с просьбой сообщить всю имеющуюся информацию по телефонам: 24-64-09 или 002.

Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.

Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.

Источник: ГИБДД Мордовии