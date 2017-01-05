Ольга Подчуфарова вошла в состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира в Оберхофе

Стал известен состав мужской и женской сборных России по биатлону на этап Кубка мира в Оберхофе (Германия). Гонки пройдут с 5 по 8 января. В женскую сборную вошла и представляющая Мордовию Ольга Подчуфарова.

Полностью составы женской и мужской сборных выглядят следующим образом:

Женщины: Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина.

Мужчины: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин, Дмитрий Малышко.

Отметим, что этап в Оберхофе пропускает Евгений Гараничев. По замыслу тренерского штаба, он выступит на пятом этапе Кубка мира, который также пройдет в Германии – в Рупольдинге.