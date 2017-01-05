В Саранске изъяли две фальшивые банкноты достоинством 5 тысяч рублей

В МВД Мордовии поступило сообщение от кассира управления инкассации о том, что при пересчете денежных средств, поступивших из магазинов Саранска, обнаружены и изъяты две поддельные денежные банкноты достоинством 5 тысяч рублей.

Фальшивые банкноты Банка России направлены на экспертизу. По данным прецедентам возбуждены уголовные дела. Из магазинов, откуда поступили поддельные средства, изъяты записи камер видеонаблюдения. На данный момент представители полиции определяют личности причастных к сбыту подделок.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия