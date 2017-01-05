Велогонщики-BMX Сергей Демкин и Александр Слугин провели занятие по беговелам для воспитанников Ялгинского детдома

Сотрудники Комплексной спортивной школы олимпийского резерва побывали в Ялгинском детском доме. На этот раз ребят порадовали визитом велогонщики-ВМХ Сергей Демкин и Александр Слугин. Они провели с ребятами занятия по беговелам.

"Самое главное, что дают любые групповые занятия в раннем возрасте, это умение слушать и слышать, обучение дисциплине, привитие командного духа, развитие самостоятельности, внимательности ну и, конечно же, уверенности в себе", - заявил инициатор проведения занятий на беговелах, старший тренер по велоспорту-ВМХ школы Анатолий Беляев.

После окончания занятий все ребята получили от спортсменов футболки для выступления командой на соревнованиях по беговелам и сладкие новогодние подарки.

Источник: mordovia-sport.ru