В Мордовии задержали мужчину с марихуаной

В МВД Мордовии поступил сигнал о том, что у жителя Ковылкинского района имеются наркотические вещества.

В ходе обыска жилья и гаража следственно-оперативной группой обнаружено и изъято вещество растительного происхождения. Проведенная экспертиза определила, что изъятое считается наркотиком "марихуана", общей массой более 43 граммов. По словам мужчины, наркотик он собрал летом для индивидуального использования.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Задержанный арестован Ковылкинским районным судом за административное правонарушение, предусмотренное ст.6.9 ч.1 КоАП РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия