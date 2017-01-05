В Саранске стартовало первенство Поволжья по хоккею среди юношей

В Саранске 4 января состоялось открытие первого этапа второго тура зональных соревнований межрегионального спортивного состязания по хоккею «Первенство МКЦ Поволжье среди юношей 2005 г.р.». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Мордовии.

В турнире принимают участие восемь команд: «Лада» (Тольятти), «Союз» (Заречный), «Скиф» (Нижний Новгород), «Прогресс» (Глазов), «Мотор» (Заволжье), «Торпедо» (Н. Новгород), «Волна» (Казань), «Мордовия» (Саранск). В общей сложности на турнир приехали 149 спортсменов.

Соревнования проходят в Ледовом дворце Саранска. Завершится турнир 7 января.

Как сообщалось ранее, с 22 по 27 февраля 2017 года в Саранске пройдет первенство России по спортивному ориентированию на лыжах. Соревнования такого уровня столица Мордовии примет впервые.

Источник: mordovia-sport.ru