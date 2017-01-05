В Мордовии раскрыли кражу скота

Полиция Мордовии раскрыла кражу одной головы крупного рогатого скота.

Теленок красно-белой масти массой 80 кг был похищен неизвестным лицом из коровника сельскохозяйственного предприятия, находящегося на территории Большеберезниковского района, еще в ноябре минувшего года. Ущерб составил свыше 24 тысячи рублей.

В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий определена личность подозреваемого в совершении кражи. Им выявился 35-летний местный житель. Похищенного теленка он зарезал и употребил в пищу.

На данный момент подозреваемый выдал нож, которым разделал мясо, и дает признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия