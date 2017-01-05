В театре им. Яушева состоится концерт джазового оркестра "Биг-бенд "Саранск"

Сегодня, 5 января, состоится концерт джазового оркестра "Биг-бенд "Саранск".

Художественный руководитель и главный дирижер оркестра — заслуженный артист РМ, Лауреат премий Главы Мордовии, тромбонист и пианист, автор многочисленных уникальных композиций Александр Курин. Он смог объединить лучших джазовых музыкантов Саранска, каждый из которых является личностью и вносит в общее звучание оркестра свой личный голос.

В концерте участвуют солисты оркестра: народный артист республики Мордовия Сергей Семенов, заслуженная артистка Мордовии Оксана Глебова, Вячеслав Явкин и лауреаты III Республиканского джазового детско-юношеского фестиваля "Юный "Вейсэ-джаз-2016".

Выступление состоится в Государственном музыкальном театре им. Яушева, начало — в 18:00.

Источник: mordovmedia.ru