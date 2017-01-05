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Саранский аэропорт закрылся на реконструкцию до июля 2017 года

Саранский аэропорт закрылся на реконструкцию до июля 2017 года

Саранский аэропорт закрыли на реконструкцию до 31 июля 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте "Авиалиний Мордовии".

Работы проводятся в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, матчи которого примет и Саранск. В рамках реконструкции в аэропорте будет построен новый терминал и модернизирована взлетно-посадочная полоса.

К мундиалю аэропорт столицы РМ будет соответствовать всем международным стандартам.

Как сообщалось ранее, нападающий Кирилл Панченко, который выступал за "Мордовию" с 2010 по 2013 годы, стал послом Саранска на чемпионате мира по футболу 2018 года. Панченко присоединился к славной компании послов Саранска на ЧМ-2018, в которую входят олимпийский чемпион Алексей Немов, радиоведущая Татьяна Гордеева, актер Станислав Дужников и саксофонист Игорь Бутман.