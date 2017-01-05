Саранский аэропорт закрылся на реконструкцию до июля 2017 года

Саранский аэропорт закрыли на реконструкцию до 31 июля 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте "Авиалиний Мордовии".

Работы проводятся в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, матчи которого примет и Саранск. В рамках реконструкции в аэропорте будет построен новый терминал и модернизирована взлетно-посадочная полоса.

К мундиалю аэропорт столицы РМ будет соответствовать всем международным стандартам.

Как сообщалось ранее, нападающий Кирилл Панченко, который выступал за "Мордовию" с 2010 по 2013 годы, стал послом Саранска на чемпионате мира по футболу 2018 года. Панченко присоединился к славной компании послов Саранска на ЧМ-2018, в которую входят олимпийский чемпион Алексей Немов, радиоведущая Татьяна Гордеева, актер Станислав Дужников и саксофонист Игорь Бутман.