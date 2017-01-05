В Мордовии конкурс "Ученик года - 2017" пройдет 28 февраля

Мордовские школьники в 2017 году вновь смогут принять участие в конкурсе "Ученик года". По решению министра образования и науки РФ Ольги Васильевой конкурсу, который проводится в Ульяновске, теперь присвоен всероссийский статус.

Отметим, что популярность конкурса росла с каждым годом. Если в 2011 году в Ульяновск приехали представители 14 субъектов РФ, то в 2016 – школьники из 28 регионов страны. Представители Мордовии участвовали в конкурсе с 1999 года – с начал его существования. Саранские школьники не раз становились победителями конкурса на уровне ПФО.

Буквально месяц назад министр образования РМ Евгений Маркачев подписал приказ о проведении республиканского конкурса "Ученик года-2017". Он пройдет до 28 февраля. Муниципальные туры конкурса рекомендовано провести до 30 января. Победитель республиканского конкурса традиционно поедет в Ульяновск и будет представлять регион-13.

Источник: izvmor.ru