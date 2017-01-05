В Ульяновской области отмечают мордовский фольклорный праздник Солнца и Нового года

Мордовский фольклорный праздник "Роштовань кудо" ("Рождественский дом") проходит в эти дни в Ульяновской области. Жители эрзянских сел устраивают общее застолье, скидываясь на него деньгами в равной степени, а также веселятся и колядуют.

Во время колядок все надевают маски животных и одаривают соседей и скотину зерном – этого требует культ плодородия. Добавим, что данный праздник олицетворяет рождение Солнца и Нового года.

Как сообщалось ранее, мордовские школьники в 2017 году вновь смогут принять участие в конкурсе "Ученик года". По решению министра образования и науки РФ Ольги Васильевой конкурсу, который проводится в Ульяновске, теперь присвоен всероссийский статус.

Источник: izvmor.ru