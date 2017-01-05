"Мордовия" разорвала контракт с нападающим Саркисовым

Форвард сборной Армении Артур Саркисов прекратил сотрудничество с саранской "Мордовией". Как сообщает официальный сайт клуба, стороны разорвали контракт по обоюдному согласию.

29-летний нападающий в прошлом году перешел в "Мордовию" из "Волги". В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах ФНЛ, в которых забил 5 голов.

По итогам 24 туров "Мордовия" набрала 22 очка и занимает 18-е место в таблице.

Как сообщалось ранее, нападающий московского "Динамо" Кирилл Панченко завоевал титул лучшего футболиста осенней части первенства ФНЛ. Что касается саранской "Мордовии", то она наряду с краснодарской "Кубанью" получила малопочетное звание "команды-разочарования".