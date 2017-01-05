В Саранске пройдет несколько концертов и представлений в честь Рождества

В мордовских храмах в ночь с 6 на 7 января будут отслужены традиционные литургии в честь Рождества Христова. По завершении литургии верующие причащаются и исповедуются, дабы встретить светлый праздник со светлыми мыслями и духом.

Вечером 7 января на нескольких площадках в жилых микрорайонах Саранска состоятся театрализованные представления и концерты. Кроме того, перед новым Собором Кирилла и Мефодия, что на пересечении улиц ул. М.Расковой и Ульянова, пройдет выступление артистов городского Дворца, которые порадуют яркой рождественской программой.

Как сообщалось ранее, в Саранске 6 и 7 января ограничат движение и исключат парковку всех видов транспорта. Ограничение будет действовать с 7:00 6 января до 2:00 7 января.