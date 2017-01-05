В Доме детского творчества в Ковылкино пройдет шахматный турнир

В Доме детского творчества в Ковылкино подготовили увлекательную новогоднюю программу для школьников, находящихся на каникулах. До 30 декабря здесь проходили новогодние представления, а с 4 января уже идет кружковая работа и развлекательные мероприятия.

Сегодня и завтра, 5 и 6 января, тут пройдет турнир по шахматам. Приглашаются все желающие попробовать свои силы в "интеллектуальном штурме".

Кроме того, ребят ждут спортивная эстафета, вечер музыки В. Шаинского, конкурс "Хочу все знать" и много других познавательных встреч.

Как сообщалось ранее, в мордовских храмах в ночь с 6 на 7 января будут отслужены традиционные литургии в честь Рождества Христова. По завершении литургии верующие причащаются и исповедуются, дабы встретить светлый праздник со светлыми мыслями и духом.

Источник: izvmor.ru