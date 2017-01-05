Две студентки из Саранска стали лауреатами Всероссийского конкурса юных композиторов

В Вологодской области завершился третий Всероссийский конкурс юных композиторов и художников "Звучащая палитра". Участие в нем приняли более 150 воспитанников детских музыкальных и художественных школ, а также студенты профессиональных училищ со всех уголков страны.

Данный фестиваль уникален тем, что объединяет мастеров изобразительного и музыкального искусств. В этом году живописцам предлагалось продемонстрировать свои таланты в номинациях "Портрет", "Увиденная музыка", "Декорации к спектаклю", а композиторам – сочинить инструментальную и вокально-инструментальную композиции, выразив в мелодиях свое восприятие полотен русского художника В.В. Кандинского.

В итоге, воспитанницы Саранского музыкального училища им. Л.П. Кирюкова Маргарита Антонова и Елена Букирева стали лауреатами конкурса. Букирева, вдохновившись картиной Кандинского "Тяжелое среди лёгкого", написала инструментальную миниатюру "Внутреннее прошлое – настоящее – будущее". Антонова под впечатлением от "Черного аккомпанемента" мастера сочинила композицию "Бездна. Мир. Солнце".

Источник: izvmor.ru