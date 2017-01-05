Жительницу Мордовии "развели" более чем на 24 тысячи рублей при помощи сайта "Авито"

Жительница Ельниковского района Мордовии обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой мошенников, промышляющих в Интернете. 20-летнюю девушку "надули" на сайте "Авито".

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, пострадавшая "вывесила" на сайте объявление о продаже швейной машины за 8 тысяч рублей. Вскоре ей позвонил "покупатель", который пожелал оплатить товар по безналу, сообщив, что живет в другом городе. По словам афериста, за машинкой через два дня должен был зайти его приятель.

Девушка наивно сообщила аферисту данные своей кредитной карты, а затем пароль, который ей пришел в смс. В указанное время за машинкой никто не приехал, а связаться с "покупателем" девушка не смогла. Тогда она проверила баланс своей карты и обнаружила, что на ней не хватает 24360 рублей.

Установлено, что номер, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Московской области.

Источник: 13.мвд.рф