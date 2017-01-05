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Жительницу Мордовии "развели" более чем на 24 тысячи рублей при помощи сайта "Авито"

Жительницу Мордовии "развели" более чем на 24 тысячи рублей при помощи сайта "Авито"

Жительница Ельниковского района Мордовии обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой мошенников, промышляющих в Интернете. 20-летнюю девушку "надули" на сайте "Авито".

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, пострадавшая "вывесила" на сайте объявление о продаже швейной машины за 8 тысяч рублей. Вскоре ей позвонил "покупатель", который пожелал оплатить товар по безналу, сообщив, что живет в другом городе. По словам афериста, за машинкой через два дня должен был зайти его приятель.

Девушка наивно сообщила аферисту данные своей кредитной карты, а затем пароль, который ей пришел в смс. В указанное время за машинкой никто не приехал, а связаться с "покупателем" девушка не смогла. Тогда она проверила баланс своей карты и обнаружила, что на ней не хватает 24360 рублей.

Установлено, что номер, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Московской области.


Источник: 13.мвд.рф