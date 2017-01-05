В Мордовии за сутки поймали 11 пьяных водителей

За сутки с 4 по 5 января на дорогах Мордовии не было зафиксировано ДТП с пострадавшими. Таковы данные республиканской ГИБДД.

Тем не менее, стражи порядка задержали 11 человек, которые управляли автомобилями в нетрезвом виде. Всего на дорогах региона выявлено 236 нарушений правил дорожного движения.

В конце 2016 года Мордовии прошла еще одна операция "Нетрезвый водитель". В течение одного дня инспекторы ДПС задержали 13 автолюбителей, севших за руль в состоянии опьянения (из них 3 – в Саранске). Один из автомобилистов ранее уже был лишен водительских прав за пьяное вождение, однако это его не остановило от еще одной пьяной поездки.