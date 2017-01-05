В Саранске задержали двух рецидивистов, укравших деньги из магазина

В Мордовии поймали 33-летнего и 26-летнего мужчин, которые подозреваются в грабеже. Преступление было совершено в Саранске, куда парочка явилась на праздники из Краснослободского района.

Как сообщили в МВД по РМ, друзья пошли в продуктовый магазин, набрали товаров, после чего один из них вышел на улицу с пакетом, не расплатившись. Продавец выбежал за ним и отобрал товары, однако когда вернулся, заметил, что второй мужчина вытаскивает из кассы выручку, после чего выбегает из магазина. Ущерб, нанесенный магазину, составил 3400 рублей.

Женщина немедленно нажала тревожную кнопку, однако к моменту приезда полиции злоумышленники уже успели сбежать. Тем не менее, их задержали через 30 минут по ориентировке. Оба вора находились в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, что старший из преступников уже был судим за убийство и вышел из тюрьмы в 2015 году. Сейчас он арестован. Его подельник, который уже привлекался за вымогательство и грабеж, после дачи показаний отпущен.

Источник: 13.мвд.рф