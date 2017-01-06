В Саранске задержан подозреваемый в краже из храма иконы Божией Матери

Полиция Мордовии раскрыла кражу из иконной лавки православного храма, совершенную осенью 2016 года.

Подозреваемым выявился 28-летний рецидивист, не имеющий постоянного заработка. В настоящее время он признался в содеянном правонарушении.

Напомним, что 26 ноября в полицию поступило известие о том, что совершено противозаконное проникновение в Храм иконы Божией Матери. В процессе проведенного осмотра стало понятно, что ночью преступник разбил оконное стекло, пробрался в помещение храма, откуда утащил 2 посеребренные иконы.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении мужчины избрана мера пресечения - арест.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия