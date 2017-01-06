По Саранску прошелся мужчина без штанов

В Пролетарском районе Саранска неизвестный мужчина прогуливался без штанов.

Фотографии его променада появились в социальных сетях. Что примечательно, наряд эксцентричного человека состоял из теплой куртки и зимней шапки. Почему на нем не оказалось столь нужной в это время года части гардероба, неизвестно.

Некоторые пользователи интернета убеждены, что он просто-напросто проспорил друзьям. Оппоненты в интернет-баталиях убеждают, что незнакомый засиделся за праздничным столом и вышел освежиться.

Как сообщалось ранее, в МВД Мордовии поступило сообщение от кассира управления инкассации о том, что при пересчете денежных средств, поступивших из магазинов Саранска, обнаружены и изъяты две поддельные денежные банкноты достоинством 5 тысяч рублей.

Источник: izvmor.ru