Полиция Мордовии обеспечит безопасность в период празднования Рождества

Правоохранительные органы Мордовии обеспечат безопасность во время празднования Рождества.

Наряды, задействованные в системе единой дислокации, максимально будут приближены к местам проведения торжественных событий и местам массового пребывания людей. В охране общественного порядка в период проведения религиозных мероприятий будет задействовано свыше 1200 работников органов МВД.

Места проведения многочисленных мероприятий на предмет выявления подрывных устройств и взрывчатых элементов обследуют эксперты-кинологи с использованием служебных собак, уже после чего они будут переданы под охрану полицейских постов.

Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности дорожного движения.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия