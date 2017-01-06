На трассе Саранск – Ульяновск столкнулись "Ниссан" и "Приора"

На границе Мордовии и Ульяновской области произошло ДТП.

Инцидент случился на магистрали Саранск – Ульяновск, где проезжую часть не поделили "Ниссан" и "Приора".

По данным МЧС Ульяновской области, есть пострадавшие. Подробности происшествия выясняются.

Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.

Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.