В Мордовии спасатели патрулируют водоемы

Сотрудники МЧС Мордовии в период новогодних праздников проводят ежедневное патрулирование водоемов. На сегодняшний день прошло 19 подобных рейдов. Были взяты под контроль 12 мест массового выхода людей на лед.

С рыбаками, которые рискнули выйти на лед, ведутся разъяснительные беседы, им выдаются памятки по мерам безопасного поведения на льду.

Отметим, что в 2017 году несчастных случаев на воде пока что не зафиксировано.

Как сообщалось ранее, правоохранительные органы Мордовии обеспечат безопасность во время празднования Рождества. Наряды, задействованные в системе единой дислокации, максимально будут приближены к местам проведения торжественных событий и местам массового пребывания людей.