В 223 храмах Мордовии пройдут богослужения в честь Рождества

Рождество в Мордовии будет отмечаться не менее чем в 223 храмах и церквях, где пройдут праздничные богослужения. Планируется, что участие в них примет большое количество верующих жителей региона.

Как сообщалось ранее, общественный порядок будут охранять более 1200 полицейских. Места проведения многочисленных мероприятий на предмет выявления подрывных устройств и взрывчатых элементов обследуют эксперты-кинологи с использованием служебных собак, уже после чего они будут переданы под охрану полицейских постов.

Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности дорожного движения.