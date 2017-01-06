В Ковылкинском районе проходит лагерь актива Российского союза молодежи

В детском санатории «Сосновый бор», который расположен на территории Ковылкинского района, 3 января стартовал 6-й лагерь актива Российского союза молодежи. Продлится мероприятие до 13 января.

Для участия в смене «Ученическое самоуправление» в санаторий прибыли более 70 школьников из Саранска и районов республики. В рамках смены ребята изучат организацию ученического самоуправления в школе, а также основы конкурентоспособности ребенка в современной жизни. Для всех гостей будут проводиться тренинги, ролевые, стратегические и деловые игры, спортивные мероприятия и шоу.

Отдельная «статья» лагеря – проектная деятельность. Ребята уже объединились в отряды и придумали свои «семейные» традиции.

Источник: izvmor.ru