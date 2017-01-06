Представительница Мордовии Анна Никулина стала 4-й в спринте на этапе Кубка IBU по биатлону

Биатлонистка Анна Никулина, представляющая Мордовию, заняла 4 место в спринте на этапе Кубка IBU в итальянском Мартелле. Победу отпраздновала Фабьен Хартвегер из Австрии, показавшая время 24:00,8 и ни разу не промахнувшаяся на огневых рубежах. Никулина отстала от победительницы на 28,7 секунды с двумя промахами.

На второй позиции финишировала еще одна россиянка Светлана Слепцова (+14,4, 2 промаха), третьей стала Жюли Симон из Франции (+26,8, 0).

Как сообщалось ранее, стал известен состав мужской и женской сборных России по биатлону на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Гонки пройдут с 5 по 8 января. В женскую сборную вошла и представляющая Мордовию Ольга Подчуфарова.