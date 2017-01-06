Жителей Мордовии призывают сообщать о продаже незаконной спиртосодержащей продукции

Управление Роспотребнадзора по Мордовии организовало «горячую» телефонную линию, по которой жители республики могут сообщить о фактах незаконной продажи в розничной торговле спиртосодержащей непищевой и пищевой продукции. Данная мера вызвана еще одной трагедией, которая произошла в Сибири. Напомним, в Красноярске от отравления, предположительно, коктейлем «Тайм-аут», умерли 4 человека.

С информацией по вышеуказанной теме в Роспотребнадзоре предлагают звонить по следующим телефонам (с 8:00 до 20:00):

8(960)3348958; 8(906)1631291; 8(927)2743196 – в Саранске;

8(927)9716400 – территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Ковылкинском, Зубовополянском, Торбеевском районах;

8(927)1888969 – территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Чамзинском, Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском, Дубенском районах;

8(927)1897667 – территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Краснослободском, Атюрьевском, Ельниковском, Темниковском, Теньгушевском районах;

8(927)1721291 – территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Рузаевском, Инсарском, Кадошкинском районах.