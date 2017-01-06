В Зубово-Полянском районе столкнулись "Рено" и "Хонда": один человек погиб

Смертельное ДТП произошло в Мордовии. В результате трагедии, которая случилась на трассе М-5 "УРАЛ" в Зубово-Полянском районе, погибла женщина.

Как сообщили в ГИБДД республики, инцидент случился ранним утром 5 января. Житель Волгоградской области 1966 г.р, управляя автомобилем «Рено Меган», по неизвестной пока что причине вылетел на встречную полосу и на полном ходу врезался в «Хонду CRV».

Жертвой аварии стала пассажирка «Рено» - женщина 1963 г.р. Она скончалась на месте ЧП от полученных травм. Еще один пассажир французской иномарки доставлен в больницу. Кроме того, госпитализация понадобилась автоледи из «Хонды», а двое пассажиров кроссовера получили помощь в медучреждении, после чего были отпущены домой.