Подробности ДТП на улице Гагарина в Саранске: виновником оказался таксист на "Калине"

Стали известны некоторые обстоятельства инцидента, который произошел 5 января в Саранске на улице Гагарина. Напомним, там столкнулись такси и пассажирский автобус.

Как сообщили в ГИБДД Мордовии, виновником стал таксист - водитель легковушки «Лада Калина». Выезжая со второстепенной дороги на главную, он врезался в рейсовый автобус «МАЗ». В результате столкновения в салоне транспортного средства упал пассажир 1975 г.р. Его доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.

По данному факту проводится проверка. На водителя такси составлены админматериалы.

Как сообщалось ранее, в результате аварии, которая случилась на трассе М-5 "УРАЛ" в Зубово-Полянском районе, погибла женщина.

Источник: gibdd.ru/r/13