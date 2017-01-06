У жителя Мордовии, пришедшего в гости к приятелю, украли алабая

В Краснослободском районе Мордовии произошла кража щенка породы «алабай». Правоохранители раскрыли это преступление.

Как сообщили в пресс-службе МВД региона, заявление о краже поступило от местного жителя. Полицейские быстро выяснили, что к краже причастен 33-летний безработный.

Оказалось, что владелец взял питомца с собой в гости. В какой-то момент еще один мужчина, который находился в квартире, воспользовался невнимательностью пострадавшего и стащил щенка. В ходе застолья хозяин увидел исчезновение своего любимца. Украденную собаку стражи порядка нашли дома у злоумышленника.

Мотивы преступника неизвестны. Устанавливается сумма нанесенного ущерба.

Источник: 13.мвд.рф